Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 06 CGJ 102, 34 EZN 604, 38 ACJ 279, 38 ZK 738, 45 ABV 542 ve 38 GK 986 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobillerin çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.