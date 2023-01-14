Kayseri’nin Talas ilçesinde 4 farklı binaya girerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın hırsızlık anlarındaki rahatlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde 4 farklı binaya girerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın hırsızlık anlarındaki rahatlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan 4 binadan hırsızlık olayının yaşanması üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi G.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, çeşitli suçlardan 4 farklı polis merkezi tarafından da arandığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.