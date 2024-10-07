Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 40 bin 200 adet makaron, 4 bin 63 paket kaçak sigara, 2 bin 896 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 40 bin 200 adet makaron, 4 bin 63 paket kaçak sigara, 2 bin 896 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında ise 19 şahıs yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olayda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.