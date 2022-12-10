Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesindeki Kayseri’de inşa edilecek 4 bin 585 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru alındığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesindeki Kayseri’de inşa edilecek 4 bin 585 konutun hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru alındığını söyledi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekimine başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş katılırken, kura çekilişleri ise canlı yayınla vatandaşlara izletildi. Kura çekiminden önce konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 8 milyonu aşkın müracaatın yapıldığını söyledi. Yatay mimariden taviz vermeden projelerini yürüttüklerini ifade eden Karaca, "Ülkemizde büyük bir heyecan uyandıran, cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve yaklaşık 8 milyonu aşkın müracaatın, 5 milyonu geçkin geçerli başvurunun olduğu Kayseri kuramıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği çerçevesinde 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından, yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçeleri olmak üzere 35 bin 335 eseri kazandırdık. 20 yıl içerisinde bu geniş projeleri; ’herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut’ hedefi doğrultusunda yatay mimariden taviz vermeden yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin konut 1 milyon konut arsası, 10 bin işyeri projeleri 250 alt sektörü ilgilendirmektedir. Buralara istihdam, bereket, rekabet getirecek doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerinde vatandaşlarımızın yanında, devletimizin emrinde; sel oldu Karadeniz’de, yangın oldu Akdeniz’de, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Şimdi ise bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz ’İlk evim’ projesiyle milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi. 1 buçuk ayda 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu, geçerli başvuru sayısı 5 milyonu aştı. 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kayseri’de 97 bin başvuru

Kayseri’de yapılacak olan 4 bin 585 konut için 97 bin başvurunun alındığını da sözlerine ekleyen Karaca; "Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız ’Türkiye Yüzyılına’ damga vuracak çalışmalar çerçevesinde yatırımlarımız devam ediyor. Toplu Konut İdaresi olarak Kayseri’de 57 şantiyede 21 bin 587 konut, 2 millet bahçesi, 4 büfe, 29 cami, 12 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 2 lise, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 24 ticaret merkezi yatırımlarımızla Kayserimize katkıda bulunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta TOKİ tarafında Kayseri merkezde 2 bin 300, Develi’de 134, Hacılar’da 400, Yahyalı’da 100, Bünyan’da 118, İncesu Garipçe’de 190, İncesu Saraycık’ta 200, Pınarbaşı’nda 200, Sarız’da 173, Tomarza’da 176, Yeşilhisar’da 236, Akkışla2da 83, Felahiye’de 200 ve Özvatan’da 75 olmak üzere 4 bin 585 konutumuza 97 bin 990 başvuru alındı. Bu vesile ile güçlü Türkiye’nin imarında son 20 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştiren, kesintisiz bizlere cesaret ve destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ başkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza ve projeye sahip çıkan 85 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi. Kura çekim törenine katılan Vali Yardımcısı Şenol Esmer de, projenin Kayseri ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri noter huzurunda ilk kuraları çekti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, ekrana yansıtıldı.

Salona sığmayan vatandaşlar, kurayı salon dışında kurulan ekranlardan takip etti.