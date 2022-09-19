Kayseri’de kamyonete çarparak karşı şeride geçen araç zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri’de kamyonete çarparak karşı şeride geçen araç zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya Karayolu Mimarsinan Mevkii’nde meydana gelen kazada, 46 ACV 486 plakalı araç, aynı şeritte seyir halinde olan 38 SK 975 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen 46 ACV 486 plakalı araca, 50 ACU 017 plakalı araç ile 46 LA 228 plakalı araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.