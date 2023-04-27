Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından son 4 günde yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz 4 gün içerisinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hap, 5 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 67 adet fişek ele geçirildi.