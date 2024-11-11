Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 şahsa FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm

tedbirler alınmaktadır" denildi.