Kayseri’de 302 polisin katılımıyla 26 farklı noktada yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 340 şahıs ve bin 497 araç sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 26 sabit noktasında asayiş uygulaması yapıldı. 32 ekip 302 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, 4 bin 340 şahıs ve bin 497 araç sorgulandı. 66 iş yeri ve 2 parkın kontrol edildiği uygulamada 85 araca para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı.

Asayiş uygulamasının devam edeceği belirtildi.