Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında 2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı; müdürlük yöneticileri, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, TSM başkanları, hastanelerin idari ve mali hizmetler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2024 yılında Kayseri’de sunulan sağlık hizmetlerinin istatistikler eşliğinde değerlendirildiği toplantıda, soruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, 2. ve 3. basamak hastane hizmetleri, personel ihtiyaçları ile sağlık yatırımları konularında iyileştirme ve yeniden planlama gerektiren hususlar istişare edildi. Kamu hastanelerinin hizmet kapasiteleri, yoğun bakım doluluk oranları, acil servis başvuruları, poliklinik hizmetleri ve temel sağlık göstergeleri gibi birçok farklı konunun da detaylı şekilde değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıylasonaerdi.