Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayseri’de 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu açılacağı duyuruldu. 50 kişi kontenjana sahip kurs, 24-28 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kayseri’de açılacak olan kursa E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2. kademe yüzme denklik başvurusu SEDB tarafından onaylananlar ile 2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecek. Kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlı alacak. Başvuruların 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacağı kursa, Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurulabilecek.

Kursta çalışmalar 24 Şubat Pazartesi günü saat 11:30’da Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda başlarken, 28 Şubat’ta yapılacak sınav ile kurs tamamlanacak.