Kültepe’de yapılan kazı çalışmaları sırasında Hellenistik Dönem’de (MÖ 3. ve 2. yüzyıllar) Rhodos ve Thasos adasında üretilen ürünlerin ithal edildiğine dair arkeolojik veriler elde edildi.

Kültepe’de yapılan kazı çalışmaları sırasında Hellenistik Dönem’de (MÖ 3. ve 2. yüzyıllar) Rhodos ve Thasos adasında üretilen ürünlerin ithal edildiğine dair arkeolojik veriler elde edildi.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları yaklaşık 75 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde bu sezon yürütülen çalışmalarda ilk kez Kayseri’nin Hellenistik Dönem’de uzak coğrafyalarla olan ilişkileri kanıtlanmış oldu. Kültepe Kaniş Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz’ün aktardığı bilgilere göre, 75 yıldır kazı çalışmaları devam eden Kültepe’de 2022 kazı sezonunda höyüğün hemen hemen merkezinde tespit edilen Hellenistik Dönem’e ait yapılar üzerindeki çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı.

Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, "Bunlardan biri Kayseri’nin Hellenistik Dönem’deki ticari ilişkilerine ışık tutacak verilerdir. Bununla ilgili olarak iki mühürlü amphora kulp parçası tespit edilmiştir. Antik Çağ ticaretinde zirai maddelerin ihracatında kullanılan bu amphoralar, Kültepe’ye ve Kayseri’ye bölge dışından gelen tüketim ürünlerinin kanıtıdır. Bu yıl tespit edilen amphora kulplarından birinin üzerinde Rhodos adasına, diğerinin üzerinde ise Thasos adasına ait mühür bulunmaktadır. Rhodos adasına ait örnek üzerinde yönetici Kleonymos II’ye ait mührü taşımaktadır ve onun yöneticilik tarihi MÖ 182 yıllarıdır. İkinci mühür Thasos adasına ait yönetici Gorgos’un ismini taşımaktadır. Onun faaliyet yılları ise MÖ 226-208’dir. Bu iki örnek Kültepe’nin Hellenistik Dönem’de Rhodos adası ve Thasos adasına ait ürünleri kullandığını göstermektedir. Bu ürünlerin burada yaşayan halk tarafından tercih edilmesi ise sosyo-ekonomik yapı hakkında ipucu vermektedir. Bu bağlamda baktığımızda şehirde alım gücü yüksek beğeni sahibi kesimin yaşadığını görmekteyiz. Bu önemli veriler, kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Burada yapılacak olan Hellenistik Dönem kazıları ve bu kazılardan elde edilecek yeni veriler, şüphesiz ki Kayseri’nin ve Kültepe’nin Hellenistik Dönem kültürünün daha açık bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu ve Öğretim Elemanı Burcu Tüysüz, kazıların yürütülmesine destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Türk Tarih Kurumuna, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ve Kültepe’de özellikle Hellenistik Dönem çalışmalarının yoğunlaşmasına destek sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine teşekkür etti.