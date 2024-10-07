Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; meydana gelen 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 22 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Yapılan çalışmalarda; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak ve 90 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 8 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı bisiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, 800 bin TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Toplamda 157 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan 201 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda; toplam 157 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 201 şahıs yakalanırken, 63 şahıs adli makamlarca tutuklandı.