Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken, piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken, piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G.’nin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Anbar Mahallesi’ndeki işletmede sattığı bilgisine ulaştı. Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve bomba köpekleri eşliğinde Anbar Mahallesi’ndeki işletmeye operasyon düzenlendi. T.G.’nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde, 3 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 9 adet tabanca fişeği ile geçirildi. T.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.