Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 38 LN 606, 38 BH 131, 02 HN 101, 38 JE 918, 38 RC 380, 38 AGJ 471, 33 NIS 91, 38 ACL 071, 38 ADM 856 ve 58 TA 030 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.