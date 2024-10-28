Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 35 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 61 kişiye işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 14 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise, 35 kilo 308,55 gram narkotik madde, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 169 adet fişeği ele geçirildi.