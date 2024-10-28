Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 35 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 61 kişiye işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 14 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yapılan aramalarda ise, 35 kilo 308,55 gram narkotik madde, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 169 adet fişeği ele geçirildi.

Kaynak: iha