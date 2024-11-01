Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında yapılan çalışmalarda; 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, kumar oynatılan 4 işyerine işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan

çalışmalar neticesinde; 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 488 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 78 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 16 şahıs tutuklandı. 5 adet change yapılmış araç, 6 adet çalıntı oto, 9 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 4 milyon 350 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen; 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 4 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 15 şahsa 97 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce ayrıca toplam 928 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 880 şahıs da yakalanırken, 313 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.