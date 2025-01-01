Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Aralık ayı içerisinde 30 şahsa terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 12, sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, ETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 16 şahıs olmak üzere toplamda 30 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.