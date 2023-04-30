Sun Fuarcılık tarafından 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerin ve katılımcıların fuardan memnun olduğunu söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Günde 60-70 bin ziyaretçi ağırlıyoruz” dedi.

Fuarın 1 Mayıs saat 22.00’ye kadar ziyaretçi ağırlamaya devam edeceğini söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda hem bahçe, botanik, peyzaj günlerimiz hem de yöresel ürünlerimiz sergileniyor. Fuarımız 1 Mayıs saat 22.00’de sona erecek. Burada sabah saatleri olmasına rağmen müşterilerimiz ziyaretlerini sürdürüyor. Günlük 60-70 bin civarında ziyaretçimiz var. Kayseri’de bu tür etkinliklerin devamlı olması, buna benzer etkinliklerin olması tabi Kayserili hemşehrilerimizin devalı isteği. Bunun haricinde dışarıdan da çevre iller ve ilçelerden devamlı ziyaretçilerimiz geliyor. Tabi Kayseri ve katılımcılar adına güzel, bereketli işler oluşuyor. İnşallah bütün Kayserili hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz” dedi.

Saçmacı, fuara ayrıca deprem bölgesinden de 15 katılımcı firma olduğunu söyleyerek, “Zaten bu bitki fidan günleri ile alakalı Kayseri’den birçok firmamız katılıyor. 1 yıl boyunca Kayseri’de bağla uğraşan vatandaşlarımız bu günleri bekliyor. Tabi yöresel de Kayseri’de yılda 3 defa oluyor. Birçok vatandaşımız da bu firmaların gelmesini özellikle bekliyor. Karşılıklı herkesin memnun olduğu kanaatindeyim. Özellikle bu fuarımızda 15 civarında deprem bölgesinden katılımcımız var. Onlara özel imkanlar, özel destekler veriyoruz. Onlar da bizden ve Kayseri’den oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.