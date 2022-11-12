Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Günleri, son günlerinde de Kayserili vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Yöresel Ürünler Günleri’nin Gaziantep’te devam edeceğini söyleyerek, “Yılbaşında Kayseri’de Türkiye’nin en büyük Outlet Günleri’ni yapacağız” dedi.

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Günleri, son günlerinde de Kayserili vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Yöresel Ürünler Günleri’nin Gaziantep’te devam edeceğini söyleyerek, “Yılbaşında Kayseri’de Türkiye’nin en büyük Outlet Günleri’ni yapacağız” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Yöresel Ürünler Günleri, 13 Kasım 21.00’a kadar misafirlerini ağırlayacak. Fuara 60’dan fazla ilden katılan 100’ü aşkın firma, stantlarında ziyaretçilere yöresel ürünler sunuyor. Kayseri’de yılbaşında Türkiye’nin en büyük Outlet Günleri’ni düzenleyeceklerini söyleyen Saçmacı; “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’nda 13 Kasım itibariyle son gün. Kayserili hemşehrilerimizin yöresel ürünler günlerine ilgi ve alakası gerçekten çok üst düzeydeydi. Dün itibari ile de Gaziantep’te Yöresel Ürünler Günlerimiz başladı. Orası da 20 Kasım’da bitecek. İnşallah yılbaşında da Türkiye’nin en büyük Outlet Günleri’ni yine burada yapacağız. Şimdiden bunun çalışmalarını yaptık. Giyimden, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ürünü yılbaşında inşallah Kayserili vatandaşlarımızla buluşturacağız. Buradan Kayserili vatandaşlarımız da memnun, katılan firmalarımız da memnun. İnşallah yarın da bu başarı ile fuarımızı tamamlayacağız. Yarın akşam saat 21.00’e kadar kapılarımız açık, gelmeyen vatandaşlarımızı da bekliyoruz” dedi.