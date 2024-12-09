Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Kayseri Yolspor, rakibi Sarız Anadoluspor’u 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Okan Kalmak, K.Enes Cona

Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, Yasin Eren, Yusuf Öztürk, Mustafa Karakaya, Ali Şener, Onur Besleney, Abdullah Budak, İbrahim Moussa Bozarı, Muhammet Gazi Öztürk, Raşit Aslan (Muhammet Karacabay dk.46), Berkcan Atay (Selami Güneş dk.62)

Sarız Anadoluspor: Ömer Aktosun, Türker Yılmaz, Ahmet Furkan Bayram (Fevzi Tek dk.9), Onur Kişi, Sezgin Lama, Fırat Aslan, Mahmut Alan, Alparslan Aslan, Barış Ertuğrul (Engin Temir dk.67), Şeref Akdağ, Emre Yolcu

Goller: Berkcan Atay (dk.28), Muhammet Gazi Öztürk (dk.33, dk. 77), Mustafa Karakaya (dk.56 pen, dk. 69) (Kayseri Yolspor), Mahmut Alan (dk. 65 pen) (Sarız Anadoluspor)