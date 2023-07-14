Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor’un sezon açılış tarihi belli oldu.

Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden turuncu siyahlı ekip Kayseri Yolspor, Eren Çalapverdi yönetiminde 14 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Topbaşı tarihini 14 Ağustos olarak belirlediklerini söyleyen Kayseri Yolspor Teknik Patronu Eren Çalapverdi; “Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. 14 Ağustos’a kadar kadromuzu kurmuş ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacak durumda oluruz. Kayseri Yolspor futbol geleneği olan, Kayseri’nin futbolda kilometre taşlarından birisidir. Bu sezon Kayseri Yolspor’a yakışır bir mücadele vererek zirveye oynayacağız” dedi.