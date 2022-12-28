Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentin yeni yıla sisli ve puslu gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentin yeni yıla sisli ve puslu gireceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalması ve havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.