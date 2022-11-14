Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. Grup’ta mücadele eden Kayseri Voleybol, konuk ettiği Adana İmamoğlu Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. Grup’ta mücadele eden Kayseri Voleybol, konuk ettiği Adana İmamoğlu Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

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Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstünlük kuramayan Kayseri Voleybol ilk seti 25-15 kaybetti. İkinci sette de Adana temsilcisi İmamoğlu Belediyespor’un üstünlüğü vardı. Konuk ekip İmamoğlu Belediyespor 2. seti de 25-10 gibi rahat skorla kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Kayseri Voleybol karşısında üstünlüğünü kabul ettiren Adana İmamoğlu Belediyespor son seti de 25-16 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Kayseri Voleybol 5. maçında 4. yenilgisini alırken 3 puan ile 8. sırada haftayı geride bıraktı. Adana İmamoğlu Belediyesi ise ligde oynadığı 5. maçtan da galibiyet ile ayrıldı.