Vali Gökmen Çiçek’in, beraberindeki heyet ile birlikte ilk durağı KAYTİD oldu. Burada “Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Yönetim Kurulu” toplantısına katılan Vali Çiçek, toplantının ardından Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi’ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şehrin önemli bölgelerinde incelemelerine devam ediyor. Kültürel miras alanlarına yakın takipte bulunan Çiçek, Melikgazi Gesi Bölgesi’ndeki Büyükbürüngüz Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada sırasıyla Danişali Camii, Vekse Köyü’nde bulunan Columbarium, Subaşı (Üsgübü) Köyü’nde bulunan Selçuklu Mezarlığı’nı ve Beşaret Oyma Kilisesi’ni gezen Vali Çiçek, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle halkıyla bolca sohbet eden Vali Çiçek, köylerde karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Çiçek, buradan Ali Dağı’nın zirvesinde bulunan yamaç paraşütü kalkış alanın-da incelemelerde bulundu. Yetkililerden yamaç paraşütü hakkında bilgiler aldıktan sonra Kayseri Erciyes Havacılık ve Dağcılık Kulübü Başkanı ve Hocası Okan Yıkılmaz eşliğinde "tandem" olarak adlandırılan ve iki kişinin yer aldığı yamaç paraşütü ile atladı.

İlk kez yamaç paraşütü yapacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Vali Çiçek: “Kayserililer böyle bir spora sahip oldukları için çok şanslılar. Kayseri’nin zenginliklerinin, sadece yer altında ve yer üstünde değil gökyüzünde de olduğunu görmüş olduk.” dedi.