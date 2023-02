Koordinatör Vali olarak deprem bölgesine atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “Şu an Elbistan’da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor. Aynı zamanda bölgede 280 kamyonumuz çalışıyor ve bugün 30 kamyonumuz daha gelecek” dedi.

Koordinatör Vali olarak deprem bölgesine atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “Şu an Elbistan’da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor. Aynı zamanda bölgede 280 kamyonumuz çalışıyor ve bugün 30 kamyonumuz daha gelecek” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da yürütülen enkaz kaldırma ve günlük hayatta normale dönme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, Elbistan’da ki enkaz kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek günde 60 enkazın kaldırıldığını ifade etti. Öte yandan meslek odaları ve Elbistan Belediye Başkanının, esnafların ticaretlerini normale dönüştürülmesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi talebi üzerine 1 yıl boyunca faaliyet gösterecek konteyner çarşı inşa edeceklerini duyurdu.

Kahramanmaraş’a geldiği andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen görev yerlerine geçtiklerini ve arama kurtarmadan sorumlu olduğunu belirten Çiçek depremin ilk günlerinde tek işlerinin can kurtarma üzerine olduğu belirtti.

Sosyal medyada dolaşan görüntüler hakkında da açıklamalarda bulunan Çiçek, Elbistan’da arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, ifadeleri kullandı:

“Burada hayatı normale döndürmek ve Elbistan’ı eski güçlü günlerine döndürmek için arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. 24 saat esasına göre kimse uyumadan büyük bir mücadele veriliyor Elbistan’da. Elbistan’da en son çıkan cenaze depremin 4’üncü günü çıktı. o günden sonra tek bir cenazemiz çıkmadı çünkü hepsi çıkarıldı. Dolayısıyla sosyal medyada çıkan görüntüler depremin 3’üncü gününe ait görüntülerdi. Şu an defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz olmadığı gibi şu an ki tek hedefimiz de enkazların bir an önce toplanarak, moloz yığınlarının kaldırılarak hayatı normalleştirmek için çalışıyoruz.”

“Pazartesi itibarıyla 3 bin 500 bir konteyner kent bitmiş olacak”

Aynı zamanda konteyner kentlerin kurulumunun da devam ettiğini belirten Çiçek, “Şu an Trabzon Belediyesi tarafından 2 bin kişilik bir konteyner kent kuruluyor ve inşallah pazartesi bitmiş olacak. Yine 200 kişilik bir konteyner kenti arkadaşlarımız birkaç saat sonra teslim edecekler. Özellikle Elbistan’ın rakımının yüksek olması ve kırsaldaki köylerin çok olması sebebiyle biz konteyner kentlere de büyük bir önem verdik. Pazartesi itibarıyla 3 bin 500 bir konteyner kent bitmiş olacak ve insanlarımız orada yaşamaya başlayacaklar. Aynı zamanda bütün bu yaraları sararken de hayatı normale döndürmek ve burayı tekrardan canlandırmak için mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Afet bölgesinin ilk konteyner çarşısı pazartesi esnaflarımıza teslim edilecek”

Çiçek, ticaret odası başkanı ve esnaf odası başkanı, Elbistan Belediye Başkanı ve yerel Sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine ticareti canlandırmak için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Bize gelerek ticaret yapmak isteyen fakat işyerleri zarar gören esnafımız için konteyner kentte yaklaşık 1 yıl faaliyet gösterebilecek bir çarşı oluşturmayı düşündük. Örneğin berberleri bir sektör olarak, sıhhi tesisatçılarımızı ayrı bir sektör olarak koyalım ve tüm sosyal donanımlarıyla hazır hale koyalım. Burada hem ücretsiz bir şekilde halkımızın yanında olmak isteyen esnafımızla birlikte tamamen ticaretin noktası olabilecek bir çarşı oluşturalım istedik. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyemize bu konudaki kurumsal hafızası nedeniyle yardım istedik. Onlar da sağ olsun genel bu konularda tecrübeli olan Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuma’yı bütün ekibiyle buraya görevlendirdi. Şimdi altyapı çalışmaları bitiyor. Burada belki de afet bölgesinin ilk konteyner çarşısı pazartesi esnaflarımıza teslim edilmiş olacak ve biz burada durmayacağız tekrar devam edeceğiz”

“Şu an Elbistan’da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor”

Elbistan’daki enkaz kaldırma çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Çiçek, çalışmaların en kısa zamanda biteceğini sözlerine ekleyerek, “Şu an Elbistan’da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor. Aynı zamanda bölgede 280 kamyonumuz çalışıyor ve bugün 30 kamyonumuz daha gelecek. Sadece bölgede enkaz kaldırmak için çalışan ekskavatör sayısı bugün itibarıyla 88. diğer iş paletleriyle beraber bizim 852 tane iş makinemiz şu an alanda çalışıyor. 4 bin 200 personelimiz sadece hayatı normalleştirme çalışmaları içerisinde çalışıyor. Çalışanlarımızın bini bir çadır kentte, 2 bini ise diğer çadır kentte görev almakta. Çadır kentin güvenliği, gezici kütüphaneleri çadırları her şeyi hazır. Biz pazartesi günü bambaşka bir Elbistan’a uyanmak istiyoruz” diye konuştu.