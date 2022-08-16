Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor’un sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında alınan galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Çiçek, “Her hafta Kayserispor coşkusu yaşanmalı” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor’un sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında alınan galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Çiçek, “Her hafta Kayserispor coşkusu yaşanmalı” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Kayserispor’un kazanmasından çok mutlu oldum. Sivasspor maçından sonra İstanbulspor maçını kazanamasak çok üzülürdüm. ’Acaba bu takıma uğursuz mu geliyorum’ diye düşünecektim. Kendi kendime ’ayağım bu şehre uğurlu gelmedi mi’ diye korkuya kapılacaktım. Kazanınca artık ayağım uğursuz gelmedi diyebilirim. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bu galibiyetler devam eder. Bunun için başkana, teknik heyet ve futbolculara teşekkür ediyorum. Bu şehir gerçekten mutluluğu hak ediyor. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber burada coşkuyla birbirimize sarılırız” dedi.