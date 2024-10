Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile suç oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, "Birçok suç dalında çok büyük düşüşlerimiz var" dedi.

Kayseri’de toplumun huzur ve güvenini sağlayan emniyet teşkilatının hizmet kalitesini artırmak amacıyla alınan 244 araç teslim edildi. RHG Enertürk Stadı otoparkında düzenlenen törenle araçlar polislere teslim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tüm asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında yüzde 8.2’lik azalma sağladıklarını söyleyerek, “Kişilere karşı işlenen suçlar olan ‘kavga’, ‘yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ gibi suçlarda 7.9’luk, mal varlığına karşı olan ‘hırsızlık’, ‘gasp’, ‘kapkaç’ gibi suçlarda da yüzde 44’lük bir azalma sağladık. Vatandaşımızın en çok canını yakan ‘evden hırsızlık’ konusuna baktığımızda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6’lık bir azalma sağladık. Bu süreçte yakaladığımız tabanca oranında yüzde 13’lük, kurusıkı tabanca miktarında yüzde 42’lik, av tüfeği miktarında ise yüzde 31’lik bir artış var. Arkadaşlarımız sokakta bulunduğu sürece bu artışlar devam edecektir. Bizim kutsal davamız olan Narkotik konusunda da toplamda bin 739 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 2 bin 516 gözaltı yaptık. 291 kişiyi de hak ettikleri yer olan cezaevine arkadaşlarımız yerleştirdi. Bize desteklerini esirgemeyen adalet teşkilatına da çok teşekkür ediyorum. Sokakta daha fazla olacağız ve inşallah halkımızın daha huzurlu günler geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Kayseri’de suç oranlarının düştüğünü söyleyerek, "Emniyetimize verdiğimiz her destek, emniyetimize verdiğimiz her güç aslında ne polislerimizin şahsına ne de emniyetimizin binalarınadır. Tam olarak kendimize, ailelerimize ve çocuklarımıza destek veriyoruz. Hem emniyet müdürümüzün hem jandarma komutanımızın dirayetli duruşları, yönetişleri, çalışma arkadaşlarının azmi, gayreti sayesinde Kayseri’de suçla çok büyük mücadele ediliyor. Hırsızlık bu şehirde emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının çalışmalarıyla yüzde 54 oranında azaltıldı. Bunu ben bizzat görüyorum. Aranan şahıslarda adeta seferberlik başlattılar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi cezalar almış kişilerin yakalandığını görüyoruz. Çok az kaldılar. Hala kaçtıklarını sananlar çok az kaldılar. Sayı veriyorum. Sadece 800 kişi kaldılar. Bunlar sadece Kayseri’de suç işleyenler değil. Bizim yakalamamız gereken şu dakika itibariyle 800 kişinin de emniyet ve jandarmamız enselerindeler. Çok yukarıdan getirdiler bu rakamları. Ben onları tebrik ediyorum. Otodan hırsızlık, yüzde 81.5 azalmış. Oto hırsızlığı yüzde 59.5 azalmış. Motosiklet hırsızlığı yüzde 56.5 azalmış. Bunlar devam ediyor. Belki dolandırıcılıkta tam istediğimiz seviyede değiliz. Ancak bunlar durup dururken olmuyor. Bunlar azimle, gayretle ve çalışmayla oluyor. Bu şehirde güvenlik kameralarının sayısı 4 kat arttırıldı. Kayseri’de artık izlenmeyen bir metrekare alan bile bırakılmadı. Her yer teknolojik kameraların en üst seviyeleri donatıldı ve donatılmaya devam ediyor. Daha önce alınan 35 araç, bu araçlar hepsi hizmete girdi. Polislerimizin en lüks araçlara binmek gibi derdi yok, ihtiyaçları da yok. Onların tek ihtiyaçları suçluları yakalamak için ihtiyaç duydukları hız ve görev yapabilmek için ihtiyaçların temini. Onlara bir veririz ama toplumumuz on alır ve öyle oluyor. Bu suçlar durup dururken azalmıyor. Kapasite arttırılıyor, kapasite artınca da arkadaşlarımız suçlularla daha etkin mücadele edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Emniyet müdürü ve jandarma komutanına teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, "Emniyet müdürlüğümüz başta Atanur Aydın liderliğinde gözümüzün önünde ve hepimizin desteği ile bir savaş veriyor. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak, ilimizde hiçbir mafyatik yapıya izin vermeyeceğiz. Her şeyle mücadele ediyorlar. Hem emniyet müdürümüz hem jandarma komutanımız haftalık asayiş toplantılarında inanın çocuklarınızın haftalık ders saati çalışmasını tuttuğunuz gibi onlar suçluların oranı tutuyorlar. Biz yüzde bir suç oranı azalttığımızda birbirimizi kutlayarak birbirimize sarılıyoruz. Öyle mutlu oluyoruz. Sayı sayı biliyorlar ve takip ediyorlar. İstatiksel ve bilimsel çalışıyorlar. Bunu dert ediyorlar. Ondan dolayı hem emniyet müdürümüzün hem jandarma komutanımızı hem de ekiplerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Vali Çiçek ve protokol üyeleri tarafından polislere araçların anahtarları teslim edildi. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, il emniyet müdür yardımcıları ve emniyet mensupları katıldı.