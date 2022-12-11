Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, Kayseri’nin kadim kültürü ve ürün çeşitliliği ile gastronomi liginde kalmayı hak ettiğini söyleyerek, “Yapılan çalışmalarla Kayseri’nin gastronomi şehri olacağına inancımız tam” dedi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, Kayseri’nin kadim kültürü ve ürün çeşitliliği ile gastronomi liginde kalmayı hak ettiğini söyleyerek, “Yapılan çalışmalarla Kayseri’nin gastronomi şehri olacağına inancımız tam” dedi.

Kayseri mutfağının tanıtım ve pişirme kolaylığı açısından pazarlanmaya uygun bir mutfak olduğunu söyleyen ERÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, “Kayseri mutfağı aslında hamur işi yoğun olan, nispeten daha yağlı ancak kadim kültürü ile beraber lezzetini de nesilden nesle aktarabilen, tanıtımı ve pişirme kolaylığı açısından oldukça pazarlamaya uygun bir mutfak. Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünlerine baktığımızda 26 adet ürününün olduğunu görüyoruz. Bu 26 ürünün 3’ünün de halı ve bebek olduğunu ve bunların dışındaki 23 ürünün yiyecek ve içeceklerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu aslında Kayseri’nin ne kadar gastronomiye yatkın ve gastronomiyi kullanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Bunların içerisinde hem Develi Gaceri, sucuk, pastırma gibi yiyecek maddeleri hem de mantı, fırın ağzı ve tepsi mantısı gibi yemekler bulunuyor aynı zamanda. Bunu çok önemsiyoruz ve Kayseri için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ülker, Kayseri’nin ürün çeşitliliği genişliğinden dolayı gastronomi liginde olmayı hak ettiğini ifade ederek, “Türkiye’de üç farklı şehrimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında tescillenmiş durumda. Bunlar da Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar şehirleri. Bu şehirlerle kıyasladığımız zaman Kayseri, hem sahip olduğu kadim kültürü hem de aynı zamanda ürün yelpazesinin geniş olmasından dolayı tabiri caizse bu ligde yer almayı hak ediyor kesinlikle. Bununla ilgili de farklı çalışmalar yapılıyor. Bunları da gözlemliyoruz ve takip ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz. Nitekim Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvuru yaptığını biliyoruz. Bu sürecin de olumlu sonuçlanacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarla Kayseri’nin gastronomi şehri olacağına inandıklarını söyleyen Mustafa Ülker, şöyle devam etti:

“Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz açık ancak henüz öğrenci almış değiliz. Buna rağmen fakültemiz bünyesinde öğretim üyeleri ve elemanları anlamında gastronomi ve mutfak sanatları alanına hakim ve geçmişe sahip olan hocalarımız mevcut. Bununla beraber

fakültemiz bünyesinde aynı zamanda Gastronomi Kulübümüz de mevcut. Kulübümüz de bünyesindeki öğrencilerle her yıl farklı etkinlikler yapıyor. En önemsediğimiz etkinlikler de yöresel pilavlar, çorbalar ve yemekler etkinlikleri oluyor. Amacımız farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizi bir potaya toplayıp, onlara hem bölgemizin hem ülkemizin yemeklerini yaptırarak, geçmişte unutulan yemekleri gün yüzüne çıkarmak hem de bunların tanıtımının sağlanmasıdır. Kayseri’nin gastronomi açısından geçtiğimiz 4 yılda önemli gelişmeler kat ettiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kayseri Üniversitesi Aşçılık Programı’ndaki hocalarımız ve öğrencilerimizin farklı şehirlerdeki yarışmalarda şehrimizi temsil ediyor olmaları. Güzel dereceler, ödüller alıyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor ve Kayseri gastronomisi için önemli. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Gastronomi Çalıştayı, Kayseri Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği tarafından farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerdeki tanıtım faaliyetlerinin Kayseri’yi çok geliştirdiğini düşünüyoruz. Bu etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini, ERÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün de öğrenci almaya başlamasını umuyoruz. Bu sayede hem öğrenci sayımızdaki hem de şehrimizin tanıtımındaki artışla beraber Kayseri’nin gastronomi şehri olacağına olan inancımız tamdır.”