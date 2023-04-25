Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle iki kurum arasında bilgi alış verişinin yanında helal alt yapısının geliştirilmesi, helal belgeli ürün ve hizmet farkındalığının artırılması, helal konusuna yönelik bilimsel çalışmaların teşvik edilmesine yönelik toplantı, çalıştay ve eğitim gibi faaliyetlerde işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen işbirliği imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Öncelikle, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer Soylu’ya Üniversitemiz Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Bu protokol ile biz, ülkemizin helal kalite alt yapısına katkı sağlamayı, özellikle üniversitemizdeki bu bağlamda yapılacak bilimsel çalışmalarla farkındalığı artırmayı ve helal belgeli ürün hizmet alanlarında karşılıklı bilgi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah imzalanan bu protokol, Kayseri Üniversitemize, Kayseri’mize ve ülkemize olumlu çıktılar oluşturmaya vesile olur. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ise konuşmasında, “Kayseri Üniversitesi ile imzaladığımız bu işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah imzalanan protokol kağıt üzerinde kalmayacak birlikte somut projelere imza atacağız. Biz Helal Akreditasyon Kurumu olarak bu kapsamda yaptığımız protokollerle Türkiye’nin kalite altyapısına hizmet verme anlayışı ile hareket ettik. İnşallah bu protokolün neticesi de somut sonuçlar elde edeceğiz. İmzalanan işbirliği protokolünün tekrar hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Karamustafa ile Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Soylu, Türkiye’nin helal kalite alt yapısını güçlendirme, yükseköğretim kurumları düzeyinde bilimsel araştırmalarla farkındalığı artırma ve helal belgeli ürün ve hizmet alanlarında karşılıklı bilgi alış verişini ve işbirliğini artırmanın amaçlandığı işbirliği protokolüne imza attı.

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, protokol öncesi Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni gezdi.