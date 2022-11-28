Tomarza Belediyespor’un Kayseri İdman Yurdu karşısında galibiyeti getiren golleri Aykut (3), Ali Rıza (2) ve Burak kaydetti.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda mücadele eden Tomarza Belediyespor ligin 7. haftasını 3 puanla kapattı. Mimarsinan Serkent Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamlayan Tomarza Belediyespor, ikinci yarıda iki gol buldu ve sahadan 6-3’luk galibiyetle ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı galibiyetle gruptaki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9’a çıkarttı.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi ekiplerinden Tomarza Belediyespor, hafta sonu oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu’nu 6-3 mağlup etti.

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