2022-2023 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 8-9 Ekim’de başlayacak.
2022-2023 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 8-9 Ekim’de başlayacak.
Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U18 Ligi bu sezon 36 takımla 3 grupta mücadele edecek. A, B ve C grupları 12’şer takımdan oluşurken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Play-Off’lara kalacak ve 2 takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.
Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Kılıçaslan Yıldızspor, Kocasinan Şimşekspor, İlbeyspor, Anayurt Finalspor, Demirspor, Erciyesgücü FK, Cuma Uluçay Talasspor, Hacılar Erciyesspor, Sanayi Esnafspor, Amaratspor, Talas Denizspor, Develi Gençlikspor yer alırken B Grubunda Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor, Kayseri Yolspor, Gültepespor, Erciyes Esen Makina FK, Anadolu Yıldızları, Kayseri Gençlerbirliği, Argıncıkpor, Argıncık Esnafspor, Makfitspor, Sungur FK, Kocasinan Ülküspor yer alırken C Grubunda ise Buğdaylıspor, Develi Erciyesspor, Erciyes İdman Yurdu, Yeşilspor, Develispor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Anadolu Gençlikspor, Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu, Talas Anayurtspor takımları yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:
1.Hafta A Grubu
İlbeyspor-Talas Denizspor
Erciyesgücü FK-Demirspor
Amaratspor-Anayurt Finalspor
Kocasinan Şimşekspor-Sanayi Esnafspor
Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor
Develi Gençlikspor-Cuma Uluçay Talas
1.Hafta B Grubu
Kayseri Yolspor-Sungur FK
Anadolu Yıldızları-Erciyes Esen Makina
Makfitspor-Gültepespor
Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği
Erkiletspor-Argıncık Esnafspor
Talasgücü Belediyespor-Argıncıkspor
1.Hafta C Grubu
Develi Erciyesspor-Buğdaylıspor
Erciyes İdmangücü-Kayseri İdman Yurdu
Yeşilspor-Kocasinan Gençlikspor
Develispor-Tomarza Belediyespor
Kayseri Şekerspor-Anadolu Gençlikspor
Kayseri Atletikspor-Talas Anayurtspor
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