Kayseri U17 Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi Cuma günü yapılacak.

2022-2023 sezonu U17 Ligi için geri sayım başladı. Nisan ayı içerisinde başlaması planlanan U17 Ligi fikstür çekimi, 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.30’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Kayseri U17 Ligi 2022-2023 sezonu fikstür çekimi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.30’da Sümer Amatör Evi’nde çekilecek. Tüm kulüplerimize duyurulur. U17 Liginde mücadele edecek olan takımlarımıza şimdiden başarılar dileriz” açıklamalarına yer verildi.