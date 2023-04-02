Kayseri U-17 Futbol Ligi fikstür çekimi, 34 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
08-09 Nisan tarihlerinde başlayacak olan U17 Ligi fikstür çekimine Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 34 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar A- B Grupları 8 takımlı olurken C ve D Grupları ise 9’arlı dört gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final, yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada başarılı olan iki takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri U-17 Ligi’nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:
A Grubu
Talas Anayurtspor
Bayraktarspor
Argıncık Esnafspor
Kocasinan Gençlikspor
Kayseri atletikspor
Kayseri Yolspor
Develispor
Anadolu Gençlikspor
1.Hafta
Argıncıkspor-Bayraktarspor
Kocasinan Gençlikspor-Talas Anayurtspor
Kayseri Atletikspor-Develispor
Kayseri Yolspor-Anadolu Gençlikspor
B Grubu
Kayseri Şekerspor
İncesu Gençlikspor
Demirspor
Erkiletspor
K. Şimşekspor
Gültepespor
Hacılar Erciyesspor
Erciyesgücü FK
1.Hafta
Demirspor-İncesu Gençlikspor
Erkiletspor-Kayseri Şekerspor
K. Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor
Gültepespor-Erciyesgücü FK
C Grubu
G.O.Paşaspor
Gençlikspor
Yahyalı Gençlerbirliği
Doğa Gençlikspor
Erciyes İdmangücü
Argıncıkspor
Makfitspor
K. İdman Yurdu
Anadolu Yıldızları
1.Hafta
K. İdman Yurdu-G.O.Paşaspor
Gençlikspor-Makfitspor
Argıncıkspor-Y. Gençlerbirliği
Doğa Gençlikspor-Erciyes İdmangücü
Anadolu Yıldızları (BAY)
D Grubu
Talas Denizspor
Talasgücü Belediyespor
İlbeyspor
Amaratspor
Erciyes Esenn Makine FK
Cuma Uluçay Talasspor
Göktürkspor
Güneşspor
1.Hafta
Göktürkspor-Talas Denizspor
Talasgücü Belediyespor-Cuma Uluçay Talasspor
Erciyes Esne Makine FK-K. Aslan Yıldızspor
İlbeyspor-Amaratspor
Güneşspor (BAY)