2024-2025 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi Play-Off final maçlarında, iki takım Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

2024 - 2025 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi’nde normal sezonun ardından dün Play - Off final maçları oynandı. Normal sezonun ardından 8 takım Play - Off’a kalırken 8 takım arasında Talas Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor ve Zeki Akparlarspor finale kalan 4 takım oldu. Finale kalan 4 takımdan Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor’u penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek Zeki Akparlarspor ise yine penaltılar ile Kayseri Şekerspor’u 5-3 mağlup etti. Rakiplerini mağlup eden Talas Belediyespor ve Zeki Akparlarspor Kayseri’yi U16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. Play-Off finalinde rakiplerini geçen Talas Belediyespor ve Zeki Akparlarspor maç sonu saha içerisinde büyük sevinç yaşadı.

Yaşanan sevinçlerin ardından şampiyon olan takımlarına kupalarını Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ve Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel takdim etti.