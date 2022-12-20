U14 Ligi Play-Off 2. maçında Erkiletspor rakibi Kocasinan Şimşekspor’u 2-0 yendi. Erkiletspor aldığı galibiyetle puanını 4’e yükselterek Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
U14 Ligi Play-Off 2. maçında Erkiletspor rakibi Kocasinan Şimşekspor’u 2-0 yendi. Erkiletspor aldığı galibiyetle puanını 4’e yükselterek Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakem: Ömer Hürcan Yücel xx
Erkiletspor U14: Ali Toprak xx, Semin Narin xx, Arda Yardım x (Onur Sarı Dk.32 xx), M. Sami xx, Harun Dinç xx, Berat Acar xx, Bilal Kabak xx, Tekin Sönmez x (Alperen Durgut Dk.50 x) (Kayahan Gülbahar Dk.65 x), Adil, Recep Eryılmaz xx, Tolga Koçak xx
Kocasinan Şimşekspor U14: Çetin Çağrı Yaman x, Furkan Cona x, Mehmet Küçük x, Şükrü Gümüşoluk x, Samet Gökçe x, Alaattin Dursun x, Halit Can Gök x, Barış Coşkun x (Eren Aktaş Dk.60 x), Sıddık Bülbül x, Ömer Faruk Çamdalı x (Rıza Emir Dk.30 x), Eyüp Efe Ayırtır x
Goller: Semih (Dk.4 ), Harun (Dk.6) (Erkiletspor)
Yorumlar