Kayseri Necati Karadağ U14 Ligi’nde 2024-2025 sezonu tamamlandı.

14-15 Eylül 2024 tarihinde oynanan 1. hafta maçları ile başlayan Kayseri Necati Karadağ U14 Ligi, dün oynanan iki final maçı ile sona erdi. Sümer Stadı’nda oynanan final maçlarında rakiplerini penaltı atışlarında saf dışı bırakan Talas Belediyespor ve Kayseri Atletikspor takımları Kayseri’yi U14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar.

Play-Off final birinci maçında Talas Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Talas Belediyespor rakibini penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Play-Off final ikinci maçında Kocasinan Belediyespor ile Kayseri Atletikspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu maçın normal süresi 2-2 tamamlandı ve penaltı atışlarında Kayseri Atletikspor rakibi Kocasinan Belediyespor’a 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.