2022-2023 sezonu U13 Ligi’nde finale kalan takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında rakiplerini geçen Yukatel Kayserispor ile Erkiletspor takımları final maçında karşı karşıya gelecek.

U13 Ligi’nde mücadele eden ve gruplarını lider olarak tamamlayan Yukatel Kayserispor ile Erkiletspor takımları finale kaldı. Kayserispor yarı final maçında Talasgücü Belediyespor’u 9-2 ile geçerken, Erkiletspor ise Kayseri Şekerspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Finale kalan Yukatel Kayserispor ile Erkiletspor, 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 12.30’da Argıncık Stadı’nda yapacakları şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacak.