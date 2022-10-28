Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2022-2023 sezonunda U-18 Futbol Ligi’nin Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi olarak adlandırıldığını söyledi. Develispor altyapısında yetişen hayatının baharında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden kaleci Mustafa Onur Sümengen’in ismini U-18 Ligi’ne verdiklerini KASKF Başkanı Mutlu Önal, “Genç yaşta kaybettiğimiz sporcu kardeşimizin ismini U-18 Ligi’ne adını verdik. U-18 Futbol Ligimizi 2022-2023 Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi olarak isimlendiriyoruz” dedi.

Kayseri U-18 Futbol Ligi’ne, geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Develispor alt yapısında yetişen ve son olarak Develi Erciyesspor forması giyen kaleci Mustafa Onur Sümengen’in ismi verildi.

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