Kayseri U-18 Ligi’nde hafta bol gollü şekilde geride kaldı. Ligin 2. haftasında en farklı galibiyeti Kocasinan Şimşekspor, Cuma Uluçayspor’a karşı 13-0 ve Erciyesgücüsor, Talas Denizspor’a karşı 14-1’lik skorlar ile aldı.
Kayseri U-18 Ligi’nde hafta bol gollü şekilde geride kaldı. Ligin 2. haftasında en farklı galibiyeti Kocasinan Şimşekspor, Cuma Uluçayspor’a karşı 13-0 ve Erciyesgücüsor, Talas Denizspor’a karşı 14-1’lik skorlar ile aldı.
Kayseri U-18 Ligi’nde geride kalan haftada oynanan mücadeleleri izleyen sporseverler U-18 Ligi’nde 18 karşılaşmada tam 133 gol izledi. Haftanın en gollü karşılaşması ise Erciyesgücüspor’un Cuma Uluçayspor’u 14-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Bu karşılaşmada tam 15 gol atıldı. U-18 Ligi’nin 2. haftasının tek beraberlikle sonuçlanan karşılaşması Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor karşılaşmasında ise karşılıklı 1’er gol vardı.
U-18 Ligi’nde 2.haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor:9-0
Kayseri Demirspor-Amaratspor:5-0
Kocasinan Şimşekspor-Cuma Uluçayspor:13-0
Erciyesgücüspor-Talas Denizspor:14-1
Hacılar Erciyesspor-İlbeyspor:9-2
Anayurt Finalspor-Kocasinan Gençlikspor:7-0
B Grubu
Kayseri Yolspor-Anadolu Yıldızlarıspor:3-1
Sungur FK-Gaziosmanpaşaspor:2-1
Talasgücü Belediyespor-Argıncık Esnafspor:7-1
Esen Makine Erciyes-Makfitspor:4-1
Erkiletspor-Kayseri Gençlerbirliği:7-0
Kocasinan Ülküspor-Gültepespor:2-1
C Grubu
Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor:1-1
Kayseri Şekerspor-Tomarza Belediyespor:9-0
Develispor-Kocasinan Gençlikspor:6-1
Develi Erciyesspor-Talas Anayurtspor:5-1
Kayseri Atletikspor-Anadolu Gençlikspor:5-0
Erciyesgücüspor-Buğdaylıspor:13-1
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