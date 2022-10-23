Goller: Alpaslan Kılıçaslan (Dk.8), Arda Biçer (Dk. 20), Mehmet Yıldız (Dk. 24, dk. 26 ve dk. 57), Emre Akkoyun (Dk. 46, dk 48), Ömer Akdeniz (Dk. 63 ), Berkay Taşdemir (Dk. 73, dk 80) (Kılıçaslan Yıldızspor)

Kayseri U-18 Ligi A Grubu ekiplerinden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 2. haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynadığı maçta Sanayi Esnafspor’u 10-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Sıcak hava balonları ile Soğanlı Vadisi’ne ilgi arttı

Sıcak hava balonları ile Soğanlı Vadisi’ne ilgi arttı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.