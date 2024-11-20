Bu sezon 38 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği ve Kayseri’yi U-16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği U-16 Futbol Ligi’nde ilk hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
Sümer Amatör Evi’nde yapılan fikstür çekimi ile grupları belirlenen Kayseri U-16 Futbol Ligi’nde ilk hafta maç programı Futbol İlTemsilciliği tarafından açıklandı. Bu sezon 4 ayrı grup halinde oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off’ta kakımlar çapraz eşleşme usulü karşılaşırken, başarılı olan iki takım Kayseri’yi U-16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı elde edecek. Ligin ilk haftasında 23 KasımCumartesi günü 6 ayrı sahada 8 maç oynanırken, ilk hafta 24Kasım Pazar günü yapılacak 9 karşılaşma ile tamamlanacak. Ligde ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde:
23 Kasım Cumartesi
Talas Anayurtspor-Amaratspor
Alsancakspor-Hacılar Erciyesspor
Başakpınarspor-İncesu Erdemspor
Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor
Sarız Anadolu-Talas Belediyespor
Belsinspor-Gaziosmanpaşa
İlbeyspor-Develi Erciyesspor
Gültepespor-Turanspor
23 Kasım Cumartesi
Talas İdman Yurdu-Kayseri Yolspor
Kalespor-Öz Alperenspor
Kocasinan Şimşek-Anadolugücü
Kayseri Demirspor-Kıranardıspor
Sungur FK-Güneşspor
Anadolu Yıldızları-Zeki Akparlarspor
Bayraktarspor-Kayseri İdmangücü
Kayseri Atletikspor-Doğa Gençlikspor
Kayseri İdman Yurdu-Kocasinangücü