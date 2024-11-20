Bu sezon 38 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği ve Kayseri’yi U-16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği U-16 Futbol Ligi’nde ilk hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Sümer Amatör Evi’nde yapılan fikstür çekimi ile grupları belirlenen Kayseri U-16 Futbol Ligi’nde ilk hafta maç programı Futbol İlTemsilciliği tarafından açıklandı. Bu sezon 4 ayrı grup halinde oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off’ta kakımlar çapraz eşleşme usulü karşılaşırken, başarılı olan iki takım Kayseri’yi U-16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı elde edecek. Ligin ilk haftasında 23 KasımCumartesi günü 6 ayrı sahada 8 maç oynanırken, ilk hafta 24Kasım Pazar günü yapılacak 9 karşılaşma ile tamamlanacak. Ligde ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi

Talas Anayurtspor-Amaratspor

Alsancakspor-Hacılar Erciyesspor

Başakpınarspor-İncesu Erdemspor

Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor

Sarız Anadolu-Talas Belediyespor

Belsinspor-Gaziosmanpaşa

İlbeyspor-Develi Erciyesspor

Gültepespor-Turanspor

23 Kasım Cumartesi

Talas İdman Yurdu-Kayseri Yolspor

Kalespor-Öz Alperenspor

Kocasinan Şimşek-Anadolugücü

Kayseri Demirspor-Kıranardıspor

Sungur FK-Güneşspor

Anadolu Yıldızları-Zeki Akparlarspor

Bayraktarspor-Kayseri İdmangücü

Kayseri Atletikspor-Doğa Gençlikspor

Kayseri İdman Yurdu-Kocasinangücü