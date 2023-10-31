Kayseri U-16 Futbol Ligi’nin fikstür çekimi SümerAmatör Evi’nde kulüp temsilcileri ve Futbol İltertipKomitesinin katılımı ile yapıldı.

Bu sezon U-16 Ligi, 3 ayrı grupta 33 takımın katılımı ile oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre 3 ayrı grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım yarı finalde çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacak. Maçlarını kazanan 3 takım tek devre lig usulüne göre final maçlarını oynayacak. Bu grupta en fazla puanı kazanan iki takımKayseri’yi U-16 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Bu sezon ligde 2008 ve 2009 doğumlu sporcular forma giyecek. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ve ilk hafta maç programı ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Cuma Uluçayspor

Kayseri Atletikspor

Sungur FK

Kayseri İdman Yurdu

Güneşspor

Yahyalıspor

Kalespor

Amaratspor

Akkışla Gençlik

Doğa Gençlik

Argıncıkspor

1. Hafta Maçları

Atletikspor-Cuma Uluçay

Sungur FK-Argıncıkspor

Kayseri İ.Yurdu-Doğa Gençlik

Güneyspor-Akkışla Gençlik

Yahyalıspor-Amaratspor

Kalespor-BAY

B Grubu

Hacılar Erciyesspor

Gültepespor

Turanspor

Erciyesgücü

Erkiletspor

Pınarbaşı Gençlerbirliği

Kocasinan Gençlik

Alsancakspor

Talasgücü Belediye

Anadolu Yıldızları

Anayurt Fenalspor

1. Hafta Maçları

Gültepespor-HacılarErciyes

Turanspor-Anayurt Final

Erciyesgücü-Anadolu Yıldızları

Erkiletspor-Talasgücü Belediye

P.Gençlerbirliği-Alsancakspor

Kocasinan Gençlik-BAY

C Grubu

Demirspor

Kılıçaslan Yıldız

İlbeyspor

Anadolugücü

Şekerspor

Tomarza Belediye

Kocasinan Şimşek

Bayraktarspor

Sarız Anadolu

Yolspor

Develispor

1. Hafta Maçları

Kılıçaslan Yıldız-Demirspor

İlbeysporDemirspor

Anadolugücü-Yolspor

Şekerspor-Sarız Anadolu

Tomarza Belediye-Bayraktarspor

Kocasinan şimşek-BAY