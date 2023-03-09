Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

Bu hafta sonu başlayacak olan ligin fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İltertipKomitesi ile birlikte ligde mücadele edecek olan 27 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 9’arlı üç ayrı gruba ayrıldı. Ligde maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off mücadelesi ise çapraz eşleşmeli eleme, ardından kalan 3 takım ise tek devre lig usulüne göre yapılacak. Burada başarılı olan iki takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Bu sezon ligde 2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular forma giyebilecek. Maçlar 35 dakikalık iki devre halinde oynanırken takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Kayseri U-15 Ligi’nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu

Atletikspor

Anadalu Yıldızları

Argıncıkspor

Argıncık Esnaf

Anayurt Final

Güneşspor

Sarız Anadolu

Sungur FK

Spor A.Ş

B Grubu

Kocasinan Şimşek

Develispor

Develi Erciyesspor

Yahyalı Gençlerbirliği

İlbeyspor

Makfitspor

Başakpınar

Bayraktarspor

Demirspor

C Grubu

Gültepespor

Doğa Gençlikspor

Hacılar Erciyesspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Talasgücü Belediye

Cuma Uluçayspor

Erkiletspor

Anadolu Gençlik

Kayseri Şekerspor