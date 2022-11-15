Kayseri’de Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 5. haftada oynanan karşılaşmalar bol gollü geçti.
Kayseri’de Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 5. haftada oynanan karşılaşmalar bol gollü geçti.
Geride kalan haftada Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde oynanan 11 karşılaşmada futbolseverler tam 85 gol izlediler. Haftanın en gollü karşılaşması 16 gole sahne olan Kılıçaslan Yıldızspor’un Kayseri Demirspor’a karşı 14-2 kazandığı karşılaşma oldu.
Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 5. hafta sonuçları ise şu şekilde:
A Grubu
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Güneşspor:8-0
Talasgücü Belediyespor-Anayurt Finalspor:3-0
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Yemlihaspor:9-0
Develispor-Sanayi Esnafspor:3-0
B Grubu
Fatih Yurt SK-Bayraktarspor:8-0
Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Demirspor:14-2
Kayseri Atletikspor-Sarızspor:5-0
Erkiletspor-Argıncık Esnafspor:10-0
İlbeyspor-Erciyesgücü:3-0 (H)
C Grubu
Sungur FK-Argıncıkspor:4-2
Spor A.Ş.-Hacılar Erciyesspor:3-2
Gültepespor-Cuma Uluçayspor:10-2
Ünsal Makine-Talas Denizspor:3-0 (H)
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