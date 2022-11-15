Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 5. hafta sonuçları ise şu şekilde:

Geride kalan haftada Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde oynanan 11 karşılaşmada futbolseverler tam 85 gol izlediler. Haftanın en gollü karşılaşması 16 gole sahne olan Kılıçaslan Yıldızspor’un Kayseri Demirspor’a karşı 14-2 kazandığı karşılaşma oldu.

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