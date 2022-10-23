Goller: Yiğit Mustafa Can (Dk.6), Onur Kaan Erdemci (Dk. 46) (Sungur FK), Furkan (Dk. 17), Kaan Buğra Erol (Dk.48, dk. 50 ve dk. 55), M.Ali Düz (Dk. 60) (Gültepespor U-14)

Gültepespor u-14: Yasin Rençber xx, Mustafa Dağdeviren xx, Mustafa Sarıçam xxx, O. Efe Karakaya xxx, Eyyüp Han Çakal xx, Emre Durmuş xxx, Emir Tuna xxx, Mehmet Ali Düz xxx, Arda Şan xx, Kaan Buğra Erol xxx, Furkan Eren xxx

Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Gültepespor, ligin 2. haftasında oynadığı maçta Sungur FK’yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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