Kayseri U-14 Futbol Ligi’ne, 2021-2022 sezonunda tribünde yöneticisi olduğu Tomarza Belediyespor’un Kocasinan Şimşekspor ile oynadığı karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Savaş Kurt’un ismi verildi.

Kayseri U-14 Futbol Ligi’ne, 2021-2022 sezonunda tribünde yöneticisi olduğu Tomarza Belediyespor’un Kocasinan Şimşekspor ile oynadığı karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Savaş Kurt’un ismi verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2022-2023 sezonunda U-14 Futbol Ligi’nin Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi olarak adlandırıldığını söyledi. Tomarza Belediyespor’un merhum yöneticisi Savaş Kurt’un, sadece Tomarza camiası tarafından değil, Kayseri’de amatör futbol camiası tarafından da çok sevildiğine dikkat çeken KSAKF Başkanı Mutlu Önal, “Tomarza’ya giden her takım ile ilgilenir, sıkıntıları olursa çözen bir abimizdi. Savaş Kurt isminin yaşatılması ve bir kez daha saygıyla anılması için U-14 Ligi’ne adını verdik. U-14 Futbol Ligimizi 2022-2023 Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi olarak isimlendiriyoruz” dedi. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ise, “Savaş ağabey Tomarza’nın spor anlamında sembol isimlerinden birisiydi. Rahmet ile yad ediyoruz” diye konuştu.

Tomarza Belediyespor camiasında da KASKF’nin bu kararı büyük memnuniyetle karşılandı.