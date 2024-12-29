Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde oynanan final maçları ile şampiyon belli oldu. Karşılaşmalar sonunda Kayseri Bahçeşehir Koleji şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam; Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde sona erdiğini söyledi. Sağlam; “Oynanan müsabakalar sonucunda, 2024-25 sezonu U14 Erkekler Kayseri birincisi belli olmuştur. Tüm emek veren sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür eder, Bölge Şampiyonalarında başarılar dilerim” dedi. Bu sezon önemli bir katılımın yaşandığı Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde dereceye giren takımlar ise şöyle:

1.Kayseri Bahçeşehir Koleji

2.Volkan Aksoy S.K

3.Erciyes Koleji

4.Fentek Koleji