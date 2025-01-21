Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ödeme sistemi Troy kartlarını toplu ulaşımda kullanıma sunarak, vatandaşlara daha hızlı ve kolay ödeme imkânı sağlıyor.

2024 yılı itibariyle, Troy kart kullanıcı sayısının oldukça artması sebebiyle, Ulaşım A.Ş. mevcut sistemine bu kartları entegre etmek amacıyla çalışma yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, artan Troy kart kullanıcı sayısını göz önünde bulundurarak, bu kartları mevcut sistemlerine entegre etmek için gerekli çalışmaları tamamladı. Sisteme entegre olan yerli ve milli ödeme uygulaması olan Troy, toplu ulaşımda sunduğu avantajlarla vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Bu sayede, Kayseri’de toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için daha fazla seçenek sunulmuş olacak. Kayseri’de günlük olarak ortalama 35 bin kişi, bankacılık kartlarıyla toplu ulaşımı kullanıyor. Troy kartlarının sisteme dâhil edilmesiyle, bu sayının daha da artması bekleniyor. Ulusal düzeyde geçerliliği bulunan Troy kartları, Kayserililere hızlı ve pratik ödeme imkânı sunarak ulaşımı daha da erişilebilir kılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu adımla toplu ulaşımda modernleşmeye devam ederken, vatandaşlara daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor.