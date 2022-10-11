Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 bin 73 kişiye ulaşılırken, ’Genel Güvenlik ve Asayiş’, ’Hırsızlık’, ’Dolandırıcılık’ konuları ile ilgili 3 bin 163 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 bin 73 kişiye ulaşılırken, ’Genel Güvenlik ve Asayiş’, ’Hırsızlık’, ’Dolandırıcılık’ konuları ile ilgili 3 bin 163 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde 2 bin 277 bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 109 sosyal yardım faaliyeti, 3 etkinlik olmak üzere 112 sosyal etkinlik ile suç mağduru vatandaşlarımıza yönelik 15 destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 39 işyeri ve konuta bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 1 bildirimde bulunuldu. Ekiplerce; e-posta, dilekçe, vb. 181 talep ve şikâyetler cevaplanarak gereği yapıldı. Yürütülen Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi çerçevesinde, 16 Eylül 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yönelik 4. etap araç dağıtım programı düzenlendi, program çerçevesinde 80 adet akülü engelli aracı ile farklı zamanlarda hayırsever vatandaşlarca temin edilen 3 engelli aracı olmak üzere toplam 83 adet araç ihtiyaç sahibi 83 engelli vatandaşa teslim edildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde, Kayseri’de düzenlenen Avrupa Spor Haftası Yıldızlar İl Turnuvasına Kayseri Emniyet Spor Kulübü 10 sporcu ile katılım sağladı; 3 birincilik, 4 ikincilik derecesi ile 3 altın, 4 gümüş olmak üzere 7 madalya kazanıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 6 bin 73 vatandaşa ulaşıldı, ’Genel Güvenlik ve Asayiş’, ’Hırsızlık’, ’Dolandırıcılık’ konuları ile ilgili 3 bin 163 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.