Atlas Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı, kapılarını düzenlenen törenle açtı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun; fuara katılan firmalara teşekkürlerini iletti. Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ise; "Kayseri Ticaret Odası olarak fuarlar bizler için çok değerli. Ekonomimize, şehrimize büyük katkı sunduğunu düşünüyorum. Tarım fuarı da bu adımda öne çıkan önemli bir etkinlik. İnsanoğlu yaratılışından bu yana toprakla, tarımla uğraşıyor. Güçlü medeniyetlerin, güçlü tarım ekonomileri üzerine inşa edildiği hepimizin malumu. Bugün de gıda arz güvenliği stratejik anlamda öneme sahip önemli bir konu oldu. Dünyada artan nüfus, değişen iklim şartları, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini her zamankinden daha önemli hale getirdi. İklim değişikliğinin, küresel ısınmayı konuştuğumuz ve sıkıntıların yaşandığı bu dönemde özellikle tarım ve hayvancılığı güçlü olan ülkeler, kendi kendine yeten ülkeler haline geldi. Özellikle üç sektörün altını çizmek istiyoruz; gıda, savunma sanayi ve sağlık. Bu üç sektörde söz sahibiyseniz, dünyada söz sahibi ülke haline geliyorsunuz. Şehrimiz sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da köklü bir geçmişe sahip. Hububat, bakliyat, sebze ve meyve üretimiyle Türkiye’nin gıda tedarik zincirinde kritik bir rol oynuyor. Ayrıca hayvancılık alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. Tarım sektörünü güçlendirmek ve için teknoloji kullanımını artırmak zorundayız" dedi. Kocasinan Ziraat Odaları Başkanı Abdulkadir Güneş de ÇKS işlemlerini bu yıl kendilerinin yapacağını aktararak; "Fuar; çiftçi ile teknolojinin buluştuğu bir yer. Allah’a şükür Kayseri’de hatırı sayılır bir tarım var, hayvancılık var. Üretmeye devam edeceğiz. Şu ortamda üretim, savunma sanayi kadar önemli, bunu pandemi döneminde gördük. Allah’a şükür Kayseri çiftçisi de üretiyor, Ziraat odalarımız da her konuda destek oluyor. Bu sene cumhurbaşkanımızın taktirleriyle yeni bir destekleme modeline geçildi. O destekleme modeli üretim planlamasına göre yapılacak. Bundan dolayı da ziraat odaları olarak can gönülden destekliyoruz. Çiftçilerimiz de bunu harfiyen uyması gerekiyor ki desteği en fazla alabilsin. Ziraat odaları olarak bu sene ÇKS’yi Aydın’da, Edirne’de, Bayburt’ta verdiler, yüzümüzün akıyla çıktık. 2025 yılında inşallah genel başkanımız, tarım bakanımız sözleşme yaptı, bizlere verilecek. Bizlere verildiği taktirde tüm çiftçilerimizin ÇKS işlemlerini biz yapacağız. Artık istiyoruz ki 5 sene okumuş veteriner hekimlerimiz, ziraat mühendislerimiz masa başında sadece tarlaların adasını, parselini girmesin, tarlada bize üretim konusunda destek olsun. O işleri de eğer verirlerse biz yapacağız" ifadelerini kullandı. Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ise; "Ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen Kayseri’de Türkiye’nin en büyük tarım fuarına ev sahipliği yapmak, Kayseri’nin tarımda önemli bir yere sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Birçok üründe üretim miktarı olarak Türkiye’de söz sahibiyiz. Başta kabak ve ayçiçeği olmak üzere şeker pancarı, tarım ürünleri ve hayvancılık konusunda Kayseri’nin önemli bir yeri vardır. Tarım fuarının tarımda modern tekniklerin gelişmesi, verimliliğin artırılması adına ilimize katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında olduğunun altını çizerek; "Anadolu’nun kadim şehri Kayseri’nin ticaret ve sanayideki başarısının yanında tarım ve hayvancılıkta da çok önemli bir noktada. Resmi açıklanan TÜİK verilerine baktığımızda Kayseri ekili alan büyüklüğünde Türkiye’de 12. sıradan 5. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanımızın ’Ülkede ekilmedik bir karış toprak kalmasın’ talimatı üzerine Kayseri’de 620 bin hektar tarım arazisi ekilerek şuanda 5. sırada yer almaktadır. Bitkisel üretim miktarına baktığımızda ise Kayseri yine 11. sıradan 5. sıraya yükselerek 5.4 milyon ton bir üretim gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk 10 içerisinde 12 ürünü olan Kayseri’miz; 2024 yılında resmi TÜİK rakamlarına göre 24 tane ilk 10’da ürünü bulunmaktadır. Aspir üretiminde Türkiye’de 1. sırada, çerezlik kabak üretiminde Türkiye’de 1. sırada, çavdar üretiminde Türkiye’de 1. sırada, çerezlik ay çiçekte 2., patateste 2., şeker pancarında 3., elmada 4. sırada yer almaktadır. Bunun yanında Kayserimiz hayvancılıkta da Türkiye’de ilk 10’da yer almaktadır. 439 bin büyükbaş, yaklaşık 1 milyon küçükbaş ve 3.9 milyon kanatlıyla Türkiye’de ilk içerisinde yer alan bir ildir. Bunun yanında Kayseri’nin denize çok kıyısı olmasa da Kayseri’mizde yoğun şekilde balık üretimi yapılmakta, ihraç edilmekte ve işlenmektedir. Geçen sene yaptığımız 6 bin ton üretimle de iç sularda balık yetiştiriciliğinde Kayserimiz Türkiye’de ilk 4 içerisinde yer almakta ve Türkiye’nin en önemli alabalık üretiminin yüzde 40’ı da Pınarbaşı ilçemizde gerçekleşmektedir. Görüldüğü üzere Kayserimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehridir" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fuarların öneminden bahsederek destek verenlere teşekkürlerini iletti. Çopuroğlu; "2024 yılında Avrupa’da 1 numara olan 500 milyon fidanı toprakla buluşturmuş vaziyetteyiz. Geçen yıl kişi başına 6 tane fidan dikilmiş. Bir yandan üretim devam ederken diğer yandan da çölleşmeye karşı gayret içerisinde olan bir iktidarımız var. Cumhur İttifakı ile beraber el ele devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada Kayseri’nin hakkını da teslim etmemiz lazım. Kayseri aslında bir fuarlar şehri. 1177 yılına kadar Kayseri’de Yabanlu Pazarı kurulmuş. Dünya ölçeğinde baktığınız zaman herhalde en eski fuarlardan bir tanesi Kayseri’de kurulmuş. Bundan sonra bizim vizyonumuz teknolojik aletlere olan yatırım olması gerekiyor. Bir başka vizyonumuz da; şuan insanların tarım ürünlerine rağbetleri esnasında en çok dikkat ettikleri şey, sağlıklı olması. Herkes organik diyor ama kimin organik olmadığını müdürlüğümüz zaten biliyor. Organik ürünlerin vatandaşla buluşturulması noktasında eksikliğimizin giderilmesi gerekiyor. Çünkü insanlar güvendiği firmalardan alabiliyor ama herkesin köye gidip de eti, yağı, sütü alması mümkün değil. Artık bundan sonraki süreçte çiftçilerimizin bunu vatandaşlarla buluşturması noktasında bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah bu fuarları devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kayseri Tarım Fuarı; 20-23 Şubat tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak.